Magdeburger Handballer im Viertelfinale des Super Globe

Dschidda. Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat beim IHF Super Globe erwartungsgemäß das Viertelfinale erreicht.

Im Auftaktmatch der Vereins-WM gab es gegen Sydney University ein 32:20 (17:12). Bester Magdeburger Werfer war Kay Smits mit acht Treffern, für Sydney war Bevan Calvert vom THW Kiel II mit acht Toren am erfolgreichsten.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gegen Sydney - wegen der strengen Aus- und Einreiseregeln in Australien nur aus in Europa aktiven Spielern extra für das Turnier zusammengestellt - brauchte der SCM einige Minuten, um sich auf drei Tore abzusetzen (6:3/7.). Beide Teams produzierten einige technische Fehler und Magdeburg konnte erst kurz vor der Pause etwas davonziehen.

Mit Blick auf den engen Spielrhythmus brachte Trainer Bennet Wiegert in diesem Spiel Akteure, die in der Liga bislang weniger zum Zug kamen, etwa Smits oder Youngster Elias Ruddat auf Linksaußen. Dennoch hatte Magdeburg das Spiel jederzeit im Griff. Im Viertelfinale trifft der SCM am Mittwoch auf den katarischen Vertreter Al Duhail.

© dpa-infocom, dpa:211005-99-491100/2