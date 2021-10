Meister Kiel im Pokal-Achelfinale bei Hannover-Burgdorf

Köln/Stuttgart. Der deutsche Handball-Meister und Rekordpokalsieger THW Kiel muss im Achtelfinale des DHB-Pokals beim Bundesliga-Konkurrenten TSV Hannover-Burgdorf antreten. Das ergab die Auslosung in der HBL-Zentrale in Köln.

Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe empfängt den derzeitigen Bundesliga-Zweiten Füchse Berlin. Tabellenführer SC Magdeburg hat mit der Partie beim Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen ein vermeintlich leichteres Los erwischt.

Die Partien finden am 14. und 15. Dezember statt. Dann kommt es auch zu einem interessanten Landesduell in Baden-Württemberg. Dort empfängt der kriselnde zweimalige deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen in einer Erstliga-Begegnung den TVB Stuttgart. Der Bundesliga-Fünfte Frisch Auf Göppingen reist zum derzeitigen Schlusslicht GWD Minden. Zu einem Zweitliga-Duell kommt es zwischen dem VfL Gummersbach und HSG Nordhorn-Lingen, daher wird auf jeden Fall ein Zweitliga-Club das Viertelfinale erreichen.

Die Pokalrunde der letzten Acht ist für den 5. und 6. Februar 2022 angesetzt. Das Final4 findet am 23. und 24. April in Hamburg statt.

