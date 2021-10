Langlauf-Star Johaug plant nicht mit Tour de Ski

Oslo. Norwegens Langlauf-Star Therese Johaug wird aller Voraussicht nach vor den Olympischen Winterspielen in Peking nicht an der Tour de Ski teilnehmen.

Die 33-Jährige hat nach Angaben des Fernsehsenders TV2 in dieser Saison einen etwas anderen Plan als sonst, um in Olympia-Form zu kommen. Bis zum 26. Dezember plane sie ein Höhentrainingslager im Ausland, ehe sie für 14 Tage nach Hause reise, sagte die 14-malige Weltmeisterin dem Sender. Es sei hart gewesen, ihren Eltern zu erzählen, dass sie erstmals in ihrem Leben nicht an Heiligabend daheim sein werde. Die Tour de Ski startet am 28. Dezember in der Schweiz und endet am 4. Januar - einen Monat vor Olympia-Beginn.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Zeitung "Verdens Gang" sagte Johaug in Livigno, dass man niemals nie sagen solle. Die Tour de Ski sei jedoch nicht ihr "Plan A". Sie glaube nicht, dass sie daran teilnehmen werde. Ähnlich äußerte sie sich bei der Nachrichtenagentur NTB. Der Agentur sagte sie aber auch, dass sich an diesen Plänen etwas ändern könne, wenn sie das Gefühl habe, dass sie mehr Wettkämpfe benötige.

© dpa-infocom, dpa:211026-99-743901/2