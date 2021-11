Claudia Pechstein erlebte einen Rückschlag in Polen.

Eisschnelllauf-Weltcup Claudia Pechstein gibt im Massenstartrennen in Polen auf

Tomaszow Mazowiecki. Nach ihrem enttäuschenden 16. Platz im 3000-Meter-Rennen hat die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein beim Eisschnelllauf-Weltcup in Polen einen weiteren Rückschlag beim Kampf um die Olympia-Tickets erlebt.

Die 49 Jahre alte Berlinerin verpasste es, im Halbfinale des Massenstartrennens Punkte bei den Zwischensprints zu sammeln und gab eine Dreiviertel-Runde vor Abschluss des Rennens auf.

Damit bekommt sie keine Punkte für die Weltcupwertung und wird Probleme haben, über die Gesamtwertung des Weltcups nach vier Stationen das Ticket für die Olympia-Teilnahme in Peking zu sichern. Die Berlinerin Michelle Uhrig wurde im anderen Halbfinallauf in Tomaszow Mazowiecki Neunte.

Bereits am Freitag hatte sich Claudia Pechstein von ihrer Leistung über 3000 Meter enttäuscht gezeigt. Mit ihrer Zeit von 4:19,073 Minuten war sie mehr als sieben Sekunden langsamer als bei ihrem Titelgewinn bei den deutschen Meisterschaften vor zwei Wochen und muss als 16. und Letzte des Rennen am kommenden Wochenende im norwegischen Stavanger über 5000 Meter in der B-Gruppe antreten. Dort hat sie aber über das Zeit-Ranking noch die Möglichkeit, einen der begehrten zwölf Olympia-Startplätze auf der Langstrecke zu erkämpfen.

© dpa-infocom, dpa:211114-99-993573/2