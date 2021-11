Von Bredow-Werndl gewinnt auch Top-Ten-Finale

Stockholm. Jessica von Bredow-Werndl ist derzeit nicht zu schlagen. Die 35 Jahre alte Dressurreiterin aus dem bayerischen Tuntenhausen gewann auch das Top-Ten-Finale.

Die zweifache Olympiasiegerin von Tokio und dreifache Europameisterin setzte sich in Stockholm mit ihrem Pferd Dalera vor der Dänin Cathrine Dufour mit Bohemian durch. Von Bredow-Werndl erhielt für ihre Kür 90,430 Prozent.

Am Abend zuvor hatte sich Helen Langehanenberg den Sieg bei der Weltcup-Kür in Madrid gesichert. Auf Annabelle erreichte die 39-Jährige aus Billerbeck am Samstag 80,50 Prozentpunkte. "Ich bin wahnsinnig happy mit Annabelle heute, sie war wunderbar", kommentierte Langehanenberg nach dem Sieg. Mit Blick auf einen Startplatz beim Weltcup-Finale im April in Leipzig sagte sie: "Dieser Sieg war für uns heute sehr wichtig."

Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) musste sich mit Platz vier zufriedengeben. Auf Bluetooth erhielt der Reiter aus dem deutschen Olympiakader nur 77,230 Prozent, übernahm aber nach der dritten von neun Weltcup-Etappen in Westeuropa die Führung. Langehanenberg ist Fünfte.

© dpa-infocom, dpa:211128-99-175015/3