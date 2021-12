Formel 1 Schumacher vor Premiere in Saudi-Arabien: Hohe Konzentration

Dschidda. Mick Schumacher richtet sich bei der Formel-1-Premiere auf dem Straßenkurs in Saudi-Arabien auf hohe Anforderungen ein.

"Man muss ein extrem hohes Level an Konzentration im Rennen haben", prognostizierte der Haas-Pilot. Auf der neuen 6,174 Kilometer langen Strecke in der Hafenstadt Dschidda sind viele Stellen eng, die Mauern liegen nah am Asphalt.

Für Schumacher, der den Kurs wie die anderen Fahrer auch bislang nur aus dem Simulator kennt, hat der Dschidda Corniche Circuit das Flair des aufregenden und gefährlichen Macao. "Die Sequenz 5, 6, 7, 8 scheint extrem schnell zu sein", meinte Schumacher über die Passage kurz nach der ersten Kurve. "Es wird die tougheste Stelle sein."

© dpa-infocom, dpa:211202-99-229871/2