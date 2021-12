Kapitän Gensheimer bis 2024 bei Rhein-Neckar Löwen

Mannheim. Kapitän Uwe Gensheimer bleibt für mindestens weitere zwei Jahre beim Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen.

Der frühere Nationalspieler habe seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2023/2024 verlängert, teilte der zweifache deutsche Meister aus Mannheim mit. "Uwe ist Rhein-Neckar-Löwe durch und durch. Er steht für diesen Club wie kaum ein anderer. Gleichzeitig ist er eines der Aushängeschilder der gesamten Sportart", sagte die Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

Der 35 Jahre alte gebürtige Mannheimer spielte schon von 2003 bis 2016 für die Löwen, ehe er für ein dreijähriges Intermezzo zum französischen Topclub Paris Saint-Germain wechselte. 2019 kehrte der Linksaußen in die Kurpfalz zurück. Mit den Löwen gewann er 2013 den EHF-Pokal und wurde 2016 deutscher Meister. Mit der Nationalmannschaft holte der vierfache Handballer des Jahres 2016 in Rio de Janeiro die olympische Bronzemedaille.

"Die Rhein-Neckar Löwen sind mein Herzensverein", sagte Gensheimer zu seiner Vertragsverlängerung. Der Club befinde sich derzeit mitten in einem Umbruch, den er mitgestalten wolle. Nach erfolgreichen Jahren sind die Löwen in einer sportlichen Krise und stehen in der Bundesliga aktuell nur noch auf Rang elf.

© dpa-infocom, dpa:211208-99-301289/2