Skirennfahrerin Gut-Behrami positiv auf Corona getestet

München. Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und verpasst die nächsten Rennen in Val d'Isere und Courchevel. Dies teilte der Schweizerische Skiverband mit.

Gemeinsam mit zwei weiteren Betreuern, deren PCR-Test-Resultat ebenfalls positiv war, sei die zweifache Weltmeisterin von Cortina d'Ampezzo bereits abgereist und befinde sich in Isolation.

Die 30-Jährige hatte vergangenes Wochenende ihren Heim-Super-G in St. Moritz gewonnen und zählte auch bei den Speed-Wettkämpfen in Val d'Isere an diesem Wochenende zu den Favoritinnen. Kommende Woche stehen im französischen Courchevel dann zwei Riesenslaloms an.

