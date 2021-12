Regen und hohe Temperaturen: Super-G in Bormio abgesagt

Bormio. Der geplante zweite Super-G der Herren im alpinen Ski-Weltcup in Bormio ist abgesagt worden.

Hohe Temperaturen und Regen hätten der berühmten Stelvio-Piste zugesetzt, teilte der Weltverband Fis mit und begründete die Absage des Rennens mit Sicherheitsbedenken. Der Wettbewerb war als Ersatz für das Ende November in Lake Louise in Kanada ausgefallene Rennen vorgesehen. Den ersten Super-G in Bormio hatte am Mittwoch der Norweger Aleksander Aamodt Kilde gewonnen.

Zudem gab die Fis bekannt, dass die für den 8./9. Januar geplanten Weltcuprennen der Damen in Maribor gestrichen werden. Als Grund wurden in einer Mitteilung die derzeitigen Schneeverhältnisse und die ungünstige Wetterprognose genannt. Für den 8. Januar war in Slowenien ein Riesenslalom angesetzt, für den Tag danach ein Slalom.

