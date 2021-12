Weltcup in Slowenien Skispringerin Kriznar gewinnt in Ljubno - Althaus Fünfte

Ljubno. Deutschlands beste Skispringerin Katharina Althaus hat beim ersten Wettbewerb des neuen Silvesterwettbewerbs im slowenischen Ljubno den fünften Platz belegt.

Die 25 Jahre alte Allgäuerin sprang 91 und 84,5 Meter und verpasste damit das Podest nur knapp. Der Sieg ging an die slowenische Lokalmatadorin Nika Kriznar, die 91,5 und 94,5 Meter sprang und sich damit auch gegen Österreichs Topfavoritin Marita Kramer (94 und 89 Meter) durchsetzte. Ema Klinec aus Slowenien komplettierte das Podest beim letzten Wettbewerb des Jahres 2021.

Aus deutscher Sicht schafften es auch Pauline Heßler (24.), Juliane Seyfarth (25.) und Anna Rupprecht (27.) in den zweiten Durchgang. An Neujahr findet in Ljubno ein weiterer Wettbewerb statt. Eine Vierschanzentournee für Frauen gibt es bisher nicht, könnte aber in naher Zukunft eingeführt werden.

