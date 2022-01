"Großartiger Mensch": Dallas-Profis würdigen Nowitzki

Vor dem NBA-Basketballspiel zwischen den Golden State Warriors und den Dallas Mavericks in Dallas stehen die Menschen Schlange, um Erinnerungsstücke an den ehemaligen Dallas Mavericks Dirk Nowitzki zu kaufen.

Die Basketball-Profis der Dallas Mavericks haben den vor knapp drei Jahren abgetretenen Superstar Dirk Nowitzki schon vor dessen offizieller Ehrung gewürdigt.

Zahlreiche Spieler der Mavericks kamen am Mittwochabend (Ortszeit) mit Trikots mit der Nummer 41 ins American Airlines Center zum NBA-Spiel gegen die Golden State Warriors. Nach Ende der Partie sollte das Trikot des 43 Jahre alten Würzburgers unter die Hallendecke der Texaner gezogen werden. Seine Rückennummer soll dann bei Dallas nie wieder vergeben werden.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Luka Doncic, faktisch dessen Nachfolger als Topspieler des Teams, wärmte sich in einem Nowitzki-Jersey mit goldener 41 auf. Seinen früheren Teamkollegen, der er nach einer gemeinsamen Saison 2018/19 als Gesicht des Clubs beerbte, hatte der Slowene schon vorher gewürdigt. "Ich kann heute Abend nicht erwarten", schrieb der 22-Jährige auf Twitter. "Was für ein Spieler, aber viel wichtiger: was ein großartiger Mensch." Nowitzki hatte alle seine 21 NBA-Jahre bei den Mavericks absolviert.

© dpa-infocom, dpa:220106-99-606887/3