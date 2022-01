Box-Duell Huck gegen Kabayel soll vor Fans steigen

Tritt gegen Marco Huck im Kampf um den vakanten EM-Titel im Schwergewicht an: Agit Kabayel.

Magdeburg. Das Box-Duell zwischen Ex-Weltmeister Marco Huck und Agit Kabayel soll im Frühjahr vor Zuschauern stattfinden, teilte Kabayels Boxstall SES mit.

Der Kampf um die vakante EM im Schwergewicht war im September vom europäischen Verband EBU angesetzt worden. Aufgrund der Beschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie war ein großes Event bisher ausgeschlossen. "Wir waren uns schnell einig, aber die jeweiligen Gedankenspiele und Planungen sind in den letzten Monaten auf allen Ebenen der Rahmenbedingungen immer wieder ausgebremst worden. Dieser Kampf braucht die große Bühne", sagte SES-Promoter Ulf Steinforth.

Bundesweit seien große Arenen angefragt. Als Termin wird aktuell von "Beginn des Frühjahrs" gesprochen. "Der Kampf wird kommen und ich will so schnell wie möglich in den Ring steigen, um noch einmal voll anzugreifen", sagte Huck.

Der 29-jährige Kabayel war bereits von 2017 bis 2019 Europameister. Seine 21 Profikämpfe hat der in Bochum lebende gebürtige Leverkusener allesamt gewonnen. Gegner Huck war zwischen 2009 und 2015 WBO-Weltmeister im Cruisergewicht. Seit 2018 kämpft der Berliner im Schwergewicht. Der 37-Jährige hat 49 Kämpfe bestritten und davon 42 gewonnen.

