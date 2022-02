Eishockey-Training ohne vier Spieler

Peking. Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat ohne vier Spieler erstmals in Peking trainiert. Bei der ersten Einheit nach der Ankunft in der Olympia-Stadt fehlten die Abwehrspieler Marcel Brandt und Korbinian Holzer, sowie die Stürmer Stefan Loibl und Daniel Pietta.

Gründe für das Fehlen von drei Spielern nannte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) zunächst nicht. Ein Spieler aus dem 25-köpfigen Eishockey-Kader war noch nicht mit nach Peking geflogen, da er nach einer Corona-Infektion in Deutschland noch nicht genügend negative Tests vorweisen konnte.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Vortag war bekannt geworden, dass weitere sechs Mitglieder des deutschen Olympiateams nach Ankunft in China positiv getestet worden waren. DEB-Sportdirektor Christian Künast verwies nach dem Training auf den Deutschen Olympischen Sportbund, der im Hinblick auf das Eishockeyteam indes auch keine Auskünfte erteilte. Laut DOSB erfolgten nach den positiven Tests am Flughafen bereits Nachtests.

"Wenn ihr mich anschaut, ich sehe jetzt nicht irgendwie nervös oder niedergeschlagen aus", sagte Künast, der zudem berichtete, dass der namentlich bislang nicht benannte Nachzügler am Freitag fliegen soll und am Samstag in Peking erwartet wird. Am Donnerstag startet Deutschland gegen Rekord-Olympiasieger Kanada ins Turnier.

Klagen über die Eis-Qualität

Die DEB-Spieler müssen sich in Peking aber noch an die Eisbedingungen gewöhnen. Kapitän Moritz Müller klagte nach dem ersten Training über die Qualität des Eises in der Trainingshalle. "Die Eisbedingungen heute waren nicht gut. Es war sehr nass. Die Scheiben sind eigentlich nur nach links und rechts gesprungen", sagte der 35 Jahre alte Verteidiger der Kölner Haie. "Das sind die Bedingungen, mit denen alle zurecht kommen müssen. Aber ich sage nur, wie es ist."

Für europäische Verhältnisse war auch die Fläche auf dem Eis ungewohnt. "Es ist schon ziemlich klein. Man spürt den Unterschied", sagte Ex-NHL-Stürmer Dominik Kahun, der aus Nordamerika eigentlich kleinere Eisflächen als in Europa gewohnt ist. Auch bei den Winterspielen wird auf einer Fläche nach NHL-Standards gespielt. Die Trainingsfläche in Peking ist nach den Eindrücken der Spieler aber noch kleiner.

© dpa-infocom, dpa:220204-99-970106/3