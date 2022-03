Lena Dürr beim Weltcup in Are im März 2021.

Ski alpin Lena Dürr über Slalom in Are: "Einfach mein Lieblingsstopp"

München. Skirennfahrerin Lena Dürr blickt mit großer Vorfreude auf den Saisonendspurt im alpinen Weltcup. Vor allem an das Slalom-Rennen im schwedischen Are, das an diesem Samstag (10.30 Uhr) stattfindet, habe sie "sehr positive" Erinnerungen.

"Das ist einfach mein Lieblingsstopp im ganzen Jahr. Im letzten Jahr ist dort mit Platz vier und fünf der Knoten so ein bisschen geplatzt", sagte die Münchnerin laut DSV-Mitteilung.

Nach insgesamt drei dritten Plätzen in diesem Weltcup-Winter steht die Sportlerin vom SV Germering aktuell auf Platz vier in der Slalom-Disziplinenwertung. In Are und beim darauffolgenden Saisonfinale in Courchevel/Meribel gehört die 30-Jährige neben Mikaela Shiffrin aus den USA und der Slowakin Petra Vlhova zu den Favoritinnen.

Zuletzt hatte Dürr beim Herren-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen als Vorläuferin die Kamerafahrt gemacht. "Die Tage danach haben wir uns am Götschen vorbereitet, im flacheren Gelände, um hinsichtlich des Hanges in Are, der auch weniger steil ist, das Tempo auf den Ski noch mal zu forcieren", berichtete die Technik-Spezialistin. Auch Konditionstraining habe sie absolviert, um ihr Level zu halten.

© dpa-infocom, dpa:220308-99-431280/2