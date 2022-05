Bayern-Basketballer sichern sich Platz drei

Die Bayern um Vladimir Lucic gewannen in Ulm.

Neu-Ulm. Die Basketballer des FC Bayern München sind nach dem Euroleague-Aus gegen Barcelona in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Die Mannschaft von Andrea Trinchieri gewann ihr Nachholspiel in der Basketball-Bundesliga bei ratiopharm Ulm mit 77:65 (39:32). Damit werden die Münchner die Hauptrunde nicht schlechter als auf dem dritten Platz beenden.

Zunächst entwickelte sich eine enge Partie, bei der kein Team mit mehr als vier Zählern Differenz in Führung lag. Die Bayern ließen in den letzten dreieinhalb Minuten vor der Pause keinen Treffer aus dem Feld zu und gingen mit einer 39:32-Führung in die Kabine.

Die Gäste präsentierten sich weiterhin treffsicherer als Ulm, vor allem Vladimir Lucic (17 Punkte) drehte im dritten Viertel auf. Dank eines 10:0-Laufs setzten sich die Bayern zwischenzeitlich auf bis zu 13 Zähler Differenz ab. Die Ulmer kamen zwar zurück, doch Mitte des Schlussabschnitts führte Nick Weiler-Babb mit zwei Dreiern in Serie die Münchner auf die Siegerstraße.

© dpa-infocom, dpa:220506-99-189422/2