Trinchieri stolz auf Bayerns Partycrasher: "Beste Antwort"

Berlin. Nach dem überraschenden Kantersieg bei Alba Berlin hat Bayern Münchens Trainer Andrea Trinchieri sein Team in den höchsten Tönen gelobt.

"Du kannst Fehler machen, aber du darfst nie aufgeben. Das war heute die beste Antwort, die du geben kannst", sagte der Coach der Münchner Basketballer nach dem 90:60 bei Alba Berlin. Durch den Erfolg verkürzten die Bayern in der Finalserie auf 1:2. Spiel vier findet am Sonntag (15.00 Uhr/Sport1 und Magentasport) in München statt.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Das Spiel zeigt die Kultur unseres Teams und der gesamten Organisation", sagte Trinchieri. In den ersten beiden Partien waren die Münchner weitgehend chancenlos gewesen. Fast alle Experten und Zuschauer hatten daher nicht mit einem solchen Comeback gerechnet. Stattdessen war alles vorbereitet für die Berliner Meistersause. "Wir haben gefightet, um zu überleben", sagte der Bayern-Coach. Die Münchner gehen jetzt mit einem guten Gefühl in das nächste Duell, auch wenn nach wie vor vier Leistungsträger verletzt fehlen. Favorit für Trinchieri bleibt daher Berlin. "Sie führen immer noch mit 2:1", sagte Trinchieri.

Auch Alba-Coach Israel González glaubt weiter an seine Mannschaft. "Wir werden nicht noch einmal so spielen", sagte der Spanier. "Und wir führen immer noch 2:1 und haben zwei Matchbälle." Sollte Bayern am Sonntag aber erneut gewinnen, käme es am Mittwoch in Berlin zum fünften und entscheidenden Spiel.

© dpa-infocom, dpa:220618-99-708882/3