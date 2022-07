Hürden-Weltrekordler Warholm startet bei WM

Eugene. Weltrekordler Karsten Warholm wird bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften antreten. «Es sieht besser und besser aus. Ich fühle mich bereit, an den Start zu gehen», sagte der 26 Jahre alte 400-Meter-Hürdenläufer aus Norwegen bei einem Mediengespräch des Weltverbandes World Athletics.

Der Olympiasieger und WM-Titelverteidiger hatte sich im ersten Rennen der Saison beim Diamond-Meeting in Rabat/Marokko Anfang Juni am rechten Oberschenkel verletzt und nach der ersten Hürde aufgegeben. «Ich weiß nicht zu hundert Prozent, was bei der WM passiert. Es ist keine ideale Situation», meinte Warholm, der zur Behandlung seiner Verletzung auch in München bei Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt war, dem früheren Mannschaftsarzt des deutschen Fußball-Nationalteams.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

«Mein Ziel wird wieder sein, um das beste Ergebnis zu kämpfen und den Titel zu verteidigen», sagte Warholm. «Ich fahre nicht nach Eugene, um nur teilzunehmen. Ich habe Ziele und will nicht nur herumjoggen», betonte er. «Das ist nicht mein Stil. Ich habe aber auch nicht den Anspruch, jedes Mal den Weltrekord zu brechen.» Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio hatte er im Finale über 400 Meter Hürden Gold mit der Fabelweltrekordzeit von 45,94 Sekunden gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:220708-99-960735/3 (dpa)