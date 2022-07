Hamilton setzt im ersten Frankreich-Training aus

Le Castellet. Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton setzt an seinem Jubiläumswochenende zunächst aus. Wie sein Rennstall Mercedes mitteilte, übernimmt der Niederländer Nyck de Vries (27) im ersten Freien Training zum Großen Preis von Frankreich das Cockpit des Engländers.

Der Grund: Im Laufe einer Saison müssen junge Fahrer ohne große Erfahrung in zwei Trainings eingesetzt werden. Hamilton (37) hat sich demnach für das erste Training am Freitag in Le Castellet entschieden. Sein Teamkollege George Russell (24) wird zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison für eine Einheit aussetzen.

Hamilton bestreitet an diesem Wochenende seinen 300. Grand Prix in der Formel 1. Rekordhalter mit 349 Starts ist der Finne Kimi Räikkönen, der Ende vergangener Saison bei Alfa Romeo zurückgetreten war.

