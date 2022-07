Kurzer Abschied: Felix-Comeback in 4x400-Meter-Staffel

Eugene. Die erfolgreichste Leichtathletin der WM-Geschichte gibt nur acht Tage nach ihrem vermeintlich letzten Rennen bei einem Großereignis ihr Comeback.

Allyson Felix geht bei der Leichtathletik-WM in der Nacht zum Sonntag (2.10 Uhr MESZ/ZDF) im Vorlauf für die 4x400-Meter-Staffel der USA an den Start. «Die Trainer haben gefragt, ob ich verfügbar wäre, und es war ausgeschlossen, dass ich das Team im Stich lasse», schrieb die 36-Jährige nach AP-Angaben in einer E-Mail an die US-Nachrichtenagentur.

Felix hat in ihrer Karriere 19 Medaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen und insgesamt 30 Mal bei einer WM oder Olympischen Spielen auf dem Podest gestanden. Mit der 4x400-Meter-Mixed-Staffel hatte sie am ersten Tag der WM in Eugene Bronze geholt und war danach unter großer Anteilnahme der Zuschauer gefeiert und verabschiedet worden.

© dpa-infocom, dpa:220723-99-126438/2 (dpa)