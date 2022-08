Theis hofft auf EM-Teilnahme: «Bin sehr zuversichtlich»

München. Center Daniel Theis hat sich optimistisch zu seiner EM-Teilnahme geäußert.

«Es läuft ziemlich gut. Ich habe die Belastung heute gesteigert. Ich bin sehr zuversichtlich», sagte der NBA-Profi bei «Magentasport» vor dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Mannschaft gegen Slowenien in München. Theis hatte in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin (1. bis 18. September) zuletzt wegen Kniebeschwerden pausieren müssen und unter anderem den Supercup in Hamburg verpasst.

Am Freitag war der Profi von den Indiana Pacers wieder zur Mannschaft gestoßen und hatte am Samstag erstmals wieder trainiert. «Ich bin heute schon ziemlich weit gegangen. Das Knie hat keine Reaktion gezeigt, ich bin sehr zuversichtlich», sagte Theis. Am Montag will Theis dann wieder komplett ins Teamtraining einsteigen. Spätestens am Dienstag soll entschieden werden, ob der 30-Jährige bei der EM dabei sein kann.

