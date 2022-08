Deutschlands Kapitän Dennis Schröder (M) in Aktion.

Basketball-EM Nowitzki sieht Schröder in Chefrolle: «Bester Spieler»

Köln. Der frühere Nationalmannschaftskapitän Dirk Nowitzki setzt für die Heim-EM mit Spielen in Köln und Berlin große Hoffnungen auf Basketball-Star Dennis Schröder.

«Klar wird viel auf ihm lasten, er ist mit Abstand der beste Spieler. Er wird den Ball oft in der Hand haben und in kritischen Situationen die Entscheidungen treffen. Ich glaube, dafür ist er gemacht. Er lebt für solche Situationen, das Selbstbewusstsein hat er», sagte Nowitzki der Deutschen Presse-Agentur. Schröder hat das Amt als Kapitän in diesem Sommer vom aussortierten Routinier Robin Benzing übernommen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

«Ich hoffe, dass er uns weit tragen kann. Dass er ein gutes Turnier spielt und einen guten Mix findet aus selbst zu scoren und die anderen einzubinden», beschrieb Nowitzki, der vor dem Duell mit den Franzosen in Köln geehrt wird. Seine frühere Nummer 14 wird danach bei den deutschen Basketball-Männern nicht mehr vergeben.

Die Vertragssituation des derzeit vereinslosen Schröder sieht der 44 Jahre alte Nowitzki entspannt. «Ich glaube schon, dass er talentiert genug ist, in der NBA noch ganz oben zu spielen. Er muss nur einen passenden Club finden. Ich hoffe, dass er dann sein Können zeigt», sagte der ehemalige Star der Dallas Mavericks. Bei der Heim-EM 2015 hatten Schröder und Nowitzki das deutsche Team gemeinsam angeführt. Deutschland schied in der Vorrunde aus.

© dpa-infocom, dpa:220829-99-558000/2 (dpa)