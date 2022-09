Erster, Zweiter oder Dritter: Szenarien für das DBB-Team

Köln. Mit der 80:88-Niederlage gegen Europameister Slowenien haben die deutschen Basketballer den vorzeitigen Sieg in der Gruppe B verpasst. Heute fällt in der Lanxess Arena in Köln nun die Entscheidung über die Platzierungen - und damit über die Duelle, die ab Samstag im Achtelfinale in Berlin anstehen.

Die Slowenen, die Deutschen und die Franzosen gehen mit je drei Siegen in den letzten Spieltag. Bosnien-Herzegowina steht bei bislang zwei Erfolgen. Die Bosnier starten um 14.30 Uhr gegen Litauen. Slowenien und Frankreich spielen um 17.15 Uhr gegeneinander, am Abend (20.30 Uhr) trifft Deutschland zum Abschluss des Tages auf die noch sieglosen Ungarn.

Die Deutsche Presse-Agentur zeigt die möglichen Szenarien für das Team von Bundestrainer Gordon Herbert auf.

Die deutsche Mannschaft wird Gruppensieger, wenn...

...sie das eigene Spiel gegen Ungarn gewinnt und Frankreich zuvor Slowenien besiegt. Deutschland und Frankreich hätten dann jeweils vier Siege, Deutschland aber den direkten Vergleich gewonnen.

Die deutsche Mannschaft wird Gruppenzweiter, wenn...

...sie das eigene Spiel gegen Ungarn gewinnt und Slowenien zuvor Frankreich besiegt. Deutschland und Slowenien hätten dann jeweils vier Siege, Slowenien aber den direkten Vergleich gewonnen.

...sie das eigene Spiel gegen Ungarn verliert und Slowenien zuvor Frankreich besiegt. Deutschland und Frankreich hätten dann jeweils drei Siege, Deutschland aber den direkten Vergleich gewonnen. Auch ein dritter Sieg Bosniens würde in diesem Fall am zweiten Platz der Deutschen nichts ändern, weil die Deutschen gegen beide Teams den direkten Vergleich gewonnen haben.

Die deutsche Mannschaft wird Gruppendritter, wenn...

...sie das eigene Spiel gegen Ungarn verliert und Slowenien zuvor gegen Frankreich verliert. Dabei wäre es auch egal, ob Bosnien das Spiel gegen Litauen gewinnt oder nicht.

