Schröder sieht Wagner als Nachfolger im DBB-Team

Berlin. Deutschlands Basketball-Kapitän Dennis Schröder sieht den jungen Franz Wagner schon jetzt als legitimen Nachfolger im Nationalteam.

«Wir haben so viel Potenzial für die nächsten drei, vier Jahre. Franz wird dieses Nationalteam übernehmen, er hat einen unglaublichen Charakter», sagte Schröder nach dem 82:69-Sieg über Polen, das Deutschland EM-Bronze und damit die erste Medaille seit 17 Jahren einbrachte. Schröder, der zur neuen Saison zu den Los Angeles Lakers wechselt, und Wagner von den Orlando Magic waren die herausragenden Figuren des überraschenden Erfolgs.

Aufbauspieler Schröder ist seit dem Nationalmannschafts-Rücktritt von Dirk Nowitzki im Jahr 2015 der Top-Akteur des Teams. In diesem Jahr übernahm er auch die Kapitänsbinde von Robin Benzing, der für die Heim-EM nicht nominiert wurde. «Wir haben so viel Qualität in dieser Kabine - nicht nur die NBA-Spieler, auch die Euroleague-Profis», sagte Schröder. Bundestrainer Gordon Herbert hatte vor der EM einen Dreijahresplan ausgerufen. Dieser beinhaltet auch die WM 2023 in Asien sowie die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

