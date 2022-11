Söderholm testet Neulinge - Neue Chance für Bokk

Eishockey-Nationaltrainer Toni Söderholm nutzt den Deutschland Cup zum Testen und hat zahlreiche Neulinge in den Kader berufen.

Söderholm lässt etliche Führungsspieler beim traditionellen Vier-Nationen-Turnier in Krefeld (10. - 13. November) pausieren, gibt Top-Stürmer Dominik Bokk von den Löwen Frankfurt nach dessen bislang überragenden Leistungen in der Deutschen Eishockey Liga aber mal wieder eine Chance im Nationalteam.

Der 22-Jährige steht bei den Carolina Hurricanes aus der nordamerikanischen Profiliga NHL unter Vertrag, ist aber seit 2018 an unterschiedliche europäische Spitzenclubs verliehen, da er sich bislang in Nordamerika nicht durchsetzen konnte. In dieser Spielzeit ist Bokk für DEL-Aufsteiger Frankfurt aktiv und bislang drittbester Scorer und zweitbester Torschütze der Liga. Auch im Nationalteam hatte Bokk sich unter Söderholm nie durchsetzen können. Für den Franken ist es die erste Teilnahme am Deutschland Cup.

Eine interessante Personalie vermeldete der Deutsche Eishockey-Bund am Donnerstag auch auf der Trainerbank. Als einer von Söderholms Assistenten ist Ex-NHL-Verteidiger und -Nationalspieler Alexander Sulzer in Krefeld im Einsatz. Der 38-Jährige steht als Co-Trainer der Fischtown Pinguins in Bremerhaven unter Vertrag. Im deutschen Aufgebot stehen insgesamt vier Profis ohne Länderspielerfahrung und 14 Deutschland-Cup-Debütanten. Söderholms Auswahl trifft in einer Woche in Krefeld auf die Slowakei, Dänemark und Österreich.