Sieben deutsche Tennis-Asse schon sicher im Hauptfeld

Ihr Durchbruch gelang in Braunschweig: Jule Niemeier, hier im Vorjahr bei den Womens Open in der Qualifikation auf dem Weg ins Finale, schlägt als frisch gebackene Leipziger Turniersiegerin im Bürgerpark auf.

Braunschweig. In der Qualifikation des Braunschweiger Weltranglisten-Turniers können am Montag weitere hinzukommen. 14 von 24 Starterinnen sind Deutsche.

Montag geht’s los. Mit den Spielen der Qualifikation beginnt Braunschweigs Weltranglisten-Tennisturnier der Frauen in der elften Auflage. Und wie gut die Idee der Womens Open funktioniert, wenn schon nicht mehr für regionale Talente, dann doch ein Sprungbrett für Deutschlands Nachwuchsspitze zu sein, wird in diesem Jahr besonders deutlich.

Während im Vorjahr nur eine deutsche Spielerin aufgrund ihrer Weltranglistenposition direkt für das Hauptfeld qualifiziert war, sind es in diesem Jahr gleich drei. Und alle drei hatten im Vorjahr im Bürgerpark noch in der Qualifikation begonnen.

Das spannendste Märchen schrieb dabei Jule Niemeier. Als 646. der Weltrangliste kämpfte sie sich 2018 als Qualifikantin bis ins Braunschweiger Finale und warf dabei die an eins gesetzte serbische Fed-Cup-Spielerin Ivana Jorovic aus dem Rennen. Im Endspiel musste sie sich der Tschechin Anastasia Zarycka beugen.

Danach ging es steil bergauf. Die Womens Open waren somit eine Art Initialzündung für die knapp 1,80 Meter große gebürtige Dortmunderin, die kurz vor dem Turnier ihr Abitur gemeistert hatte, sich anschließend auf Tennis konzentrieren konnte und 2019 auf der WTA-Tour debütierte. Sie trainiert in Offenbach an der Alexander-Waske-Akademie und zählt seit 2018 zum Nachwuchs-Nationalteam.

Wenn sie nun erneut nach Braunschweig kommt, reist sie als frisch gebackene Siegerin des ebenfalls mit 25.000 Dollar dotierten Turniers in Leipzig an und um mehr als 300 Weltranglistenplätze verbessert als Nummer 324. Dabei ist Niemeyer am Montag erst 20 Jahre alt geworden.

Im Finale von Leipzig schlug Niemeier am Sonntag ihre deutsche Kollegin Katharina Gerlach deutlich mit 6:3, 6:3. Und auch Gerlach machte sich anschließend auf die Reise nach Braunschweig. Die Nummer 375 der Welt war im Vorjahr durch die Qualifikation gekommen, aber dann in der ersten Hauptfeld-Runde ausgeschieden. Die 21-Jährige ist nach einem Leistungstief wieder im Aufschwung und hat in diesem Jahr bereits das 25.000er-Turnier in Horb gewonnen.

Qualifikation schlechter besetzt als im Vorjahr

Die beste einheimische Spielerin im Feld allerdings ist Stephanie Wagner, Nummer 12 der deutschen Rangliste und 272 der Welt. Die 24-Jährige spielte bis 2016 vier Jahre am College bei den Hurricanes in Miami und startete danach richtig durch. Als sie im Vorjahr im Bürgerpark antrat und gleich ihr erstes Spiel der Qualifikation verlor, war die Ambergerin erst die Nummer 705 der Welt. Inzwischen spielt sie auch schon 60.000er-Turniere, hat allerdings noch keines gewonnen.

Neben diesem Trio werden die Tennisfans in Braunschweig vier weitere deutsche Spielerinnen sehen, die vom Veranstalter Förderverein Tennis Braunschweig beziehungsweise dem Deutschen Tennis Bund eine Wildcard erhalten haben: Das 16 Jahre alte Top-Talent Julia Middendorf aus Dinklage, Dauer-Gast Anna Klasen aus Gifhorn, Shaline-Doreen Pipa aus Oldenburg und Romy Koelzer, Nummer 510 der Welt. Somit steht schon fest, dass ab Dienstag sieben deutsche Jungprofis im Hauptfeld starten.

Doch diese Zahl könnte sich am Montag noch deutlich erhöhen. Ins Feld der Qualifikation (Spielbeginn 10 Uhr, Bürgerpark) haben es bei der Einschreibung am Sonntag weitere 14 Deutsche geschafft, vier mit einer Wildcard. Schön für die einheimische Tennisszene, doch einen Wermutstropfen gibt es auch: Das Qualifikationsfeld ist überraschend deutlich schwächer besetzt als im Vorjahr. Es wird von der Tschechin Monika Kilnarova angeführt, der Nummer 484 der Welt. 2018 war Katharina Gerlach als 315. die Nummer eins der Qualifikation, und weite neun Starterinnen waren besser platziert als die heutige Spitzenspielerin Kilnarova.