Gute Aussichten im Kampf um das Olympia-Ticket

Giovanna Scoccimarro ist bereits am Mittwoch gestartet, Fares Badawi bangt noch, ob er Samstag hinterfliegen darf. Bei der am Sonntag beginnenden Weltmeisterschaft in Tokio wollen die beiden Judoka aus unserer Region den nächsten Schritt zum Olympiaticket für 2020 an gleicher Stelle machen. Für...