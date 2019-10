Sandkamps Tischtenniscracks in Bestbesetzung auf Punktejagd

Vollgas geben heißt es für das Sextett des SV Sandkamp. In der Tischtennis-Landesliga stehen fürs Schlusslicht zwei Partien an. Am Samstag geht es zum benachbarten SV Jembke, der mit 3:1 Siegen als Tabellenvierter einen guten Saisonstart hingelegt hat. Am Sonntag folgt das Duell mit Arminia...