Feierstimmung beim MTV trotz Remis

So stark wie in den vorigen Heimspielen gegen Altenholz und Fredenbeck trumpften die Drittliga-Handballer des MTV in ihrem letzten Saisonheimspiel nicht auf und holten gegen die DHK Flensborg lediglich einen Punkt. Das 26:26 (16:13) wurde von den Rängen in der Halle Alten Waage - 1085 Zuschauer...