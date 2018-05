BSC Acosta trennt sich von Trainer Dotzauer

Am Sonntag musste Fußball-Landesligist BSC Acosta seine fünfte Niederlage in Folge einstecken, mit 2:3 verlor das Team etwas unglücklich bei Fortuna Lebenstedt. Noch am gleichen Abend trennte sich der Verein, den nur drei Punkte von einem Abstiegsplatz trennen, von seinem Cheftrainer Oliver...