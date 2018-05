Der BTHC siegt, der MTV verliert

Braunschweig Der BTHC zieht in der Hockey-Oberliga der Männer an der Tabellenspitze weiter einsam seine Kreise. Beim Club zur Vahr Bremen II kam die Mannschaft von Trainer Jörg Wehrmeister mit 6:1 zum achten Sieg im achten Spiel. Allerdings musste der BTHC in Bremen seinen ersten Gegentreffer hinnehmen....