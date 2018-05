Grandioser Doppelsieg

Um 18 Uhr am Sonntagabend war die Überraschung perfekt. Beim großen Dressurturnier des Reit- und Fahrvereins Braunschweig siegte in der Dressurprüfung Klasse S**, Kür mit Musik, Sissy-Nadine Selle auf Hobbit, die Betriebsleiterin des gleichnamigen Vereins am Madamenweg 96. ...