Senioren trumpfen groß auf

Bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften der Senioren in Schöningen waren zahlreiche Braunschweiger am Start und feierten in etlichen Wettbewerben Erfolge. Anne-Kathrin Eriksen war mit vier Landestiteln die beste LG-Starterin. In der W 70 siegte sie über 100 m, im Weitsprung, im Diskuswurf...