Doppelschlag besiegelt TSV Germania Lammes Niederlage

Überraschung verpasst: Mit 1:3 (0:3) unterlag der TSV Germania Lamme in der Fußball-Landesliga dem Aufstiegsaspiranten SSV Kästorf am Sonntagnachmittag. Bereits nach 45 Minuten war das Spiel so gut wie entschieden. Das Aufbäumen der Lammer im zweiten Durchgang kam zu spät. Trainer Sean Krebs...