MTV-Handballer gegen Duderstadt – Zweites Spiel, zweiter Sieg

Im ersten Heimspiel der neuen Serie hatten die Handballer des MTV Braunschweig nur in Hälfte zwei ein wenig Mühe. Sie gewannen in der Ausweichsporthalle des Lessinggymnasiums in Wenden mit 29:23 (18:10) gegen den TV Jahn Duderstadt und stehen dadurch mit 4:0-Punkten weiterhin an der Tabellenspitze...