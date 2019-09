LG-Team holt Titel im Berglauf

Die Leichtathletik-Saison neigt sich auf nationaler Ebener kurz vor der WM in Doha dem Ende zu. An den beiden letzten Wochenenden fanden die deutschen Meisterschaften im 10 km Straßenlauf in Siegburg sowie im Berglauf in Breitungen statt. Die LG Braunschweig war jeweils mit einer Mannschaft...