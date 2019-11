TSC Vahdet Braunschweig besiegt Spitzenreiter SV Göttingen

Sieg im Spitzenspiel! Mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den Tabellenführer SVG Göttingen schiebt sich der TSC Vahdet in der Fußball-Landesliga bis auf drei Punkte an den Spitzenreiter ran. Schütze des einzigen Tores am Sonntagnachmittag war Semih Kurtoglu. „Es ist sehr schön, gegen so eine...