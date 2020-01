Eintracht vor Abstiegs-Endspiel

Die Entscheidung naht. An diesem Wochenende klärt sich in der Hockey-Bundesliga der Frauen voraussichtlich die Abstiegsfrage. Eintracht Braunschweig, derzeit mit drei Punkten Vorletzter, und Tabellenschlusslicht Klipper THC (ein Zähler) treffen am Sonntag (15 Uhr) im direkten Duell in Hamburg ...