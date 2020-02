Löwen und SG bleiben getrennt

Die Zeichen auf eine Annäherung standen nach dem Zwist der vergangenen Monate sowieso nicht günstig, nun scheint es aber endgültig, dass es im Nachwuchsbereich keine Kooperation mehr zwischen den Basketball Löwen und der SG Braunschweig geben wird. Nach dem Bruch im November des vergangenen Jahres hatten zuletzt noch einmal beide Seiten zumindest öffentlich Bereitschaft gezeigt, aufeinander zuzugehen. Doch letztlich verliefen die Gespräche erfolglos. Damit bleibt es bei der Trennung.

Die Löwen erklärten am Montag in einer Pressemitteilung, dass sie die Nachwuchsförderung ab sofort in kompletter Eigenregie übernehmen wollen. Dafür haben sie vor einigen Monaten einen eigenen Verein gegründet, der ab der Spielzeit 2020/21 auch den Spielbetrieb von der U10 bis U14 sowie das Schul-AG-Programm verantworten soll. Eine Kooperation mit dem Basketball Institut Braunschweig (BIB), zu dem neben den SG-Vereinen Freie Turner und MTV Braunschweig unter anderem auch die Dennis Schröder Basketball Academy gehört, wird es nicht geben.

„Wir folgen damit einer klaren Handlungsempfehlung der Basketball-Bundesliga, die vorsieht, dass die Weisungsbefugnis im Nachwuchsbereich, besonders bei den Teams der NBBL und JBBL, klar bei uns liegt. Die Gespräche in den vergangenen Wochen und Monaten haben uns gezeigt, dass wir in dieser wichtigen Entscheidung keinen Kompromiss mit der SG beziehungsweise dem BIB finden konnten“, führt Löwen-Geschäftsführer Sebastian Schmidt aus.

Außerdem hätte es hinsichtlich der personellen Besetzung von Schlüsselpositionen abweichende Vorstellungen zwischen den beiden Parteien gebeben und auch die finanzielle Basis einer möglichen Kooperation wäre aus Sicht der Löwen nicht geklärt gewesen.

Bei der SG sowie dem BIB hält sich die Überraschung über die Entscheidung der Löwen in Grenzen, trotzdem ist Enttäuschung da, dass man nicht mehr zueinander gefunden hat. „Es ist nicht richtig, wenn die Löwen sagen, dass sie nun einfach nur ein BBL-Konzept umsetzen. In der Bundesliga gibt es viele Kooperationen im Nachwuchsbereich, die funktionieren“, sagt der SG-Vorsitzende Torben Seikowsky. Es hätte aus seiner Sicht durchaus noch Optionen der Zusammenarbeit gegeben. „Aber eine wirkliche sachliche Diskussionen über konkrete Punkte hat es nicht gegeben“, wirft er den Löwen mangelnden Willen bei der Problemlösung vor. Dass er die endgültige Absage erst fünf Minuten vor dem Versenden der Pressemitteilung erhalten habe, bestätigt ihn in dieser Einschätzung. „Es ist schade. Aber es ist nun wie es ist“, sagt er.

In den nächsten Wochen muss jede Seite für sich die Weichen stellen. Dann sieht man sich wohl wieder – als Konkurrenten um die Basketball-Talente der Region.