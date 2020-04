Patrick Rokohl trainiert zwischen Couch und Fernseher

Mit seinen Geburtstagen hat Patrick Rokohl einfach kein Glück. Im vergangenen Jahr hatte der Braunschweiger Profiboxer an seinem Jahrestag mit dem verlorenen Titelkampf in Australien eine schmerzhafte Niederlage zu verdauen. Und dieses Jahr? Corona-Trübsal in den eigenen vier Wänden. Wobei: An...