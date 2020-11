USC Braunschweig verliert trotz bisher bester Saisonleistung

Zwei Dinge waren für die Zweitliga-Volleyballer des USC am Samstagabend negativ – die nun obligatorischen Corona-Schnelltests der Spieler und das Ergebnis. Die 1:3 (16:25; 15:25; 26:24; 20:25)-Niederlage gegen den Moerser SC wurmte alle. Überdies gab es auch viel Positives zu sehen. „Das war unsere bislang beste Saisonleistung“, analysierte auch Spielertrainer Antti Poikela, dessen Team weiterhin nur ein mageres Pünktchen in der Tabelle aufweist.

Die Entwicklung stimmte nun allerdings. Zuspieler Philipp Wolter machte ein gutes Spiel, hechtete jedem Ball mutig hinterher. Es war der Teamgeist, der den USC in den beiden letzten Sätzen ausgezeichnet hatte. Jeder ging für den anderen den Meter extra, jeder Punkt wurde gemeinsam gefeiert – nur so kann sich die Mannschaft aus der misslichen Lage befreien.

USC Braunschweig mit zu vielen einfachen Fehlern gegen Moers

Warum sie allerdings soweit unten im Klassement steht, hatte sich zu Beginn gezeigt. „Wir haben die meiste Zeit clever gespielt, aber immer wieder auch einfach die Punkte hergeschenkt. So reicht es gegen ein Topteam der Liga nicht ganz“, haderte Poikela. Der Moerser SC musste in den ersten zwei Spielabschnitten nicht seinen besten Volleyball spielen, weil die Braunschweiger sich selbst schlugen. Aufschlagfehler und Abstimmungsschwierigkeiten häuften sich. Dass sein Team den Turnaround schaffte, stimmte den USC-Spielertrainer allerdings milde. „Wir wussten, wie schwer es wird und wollten unser Spiel spielen. In vielen Bereichen war das schon sehr gut“, lobte Poikela.

Das Infektionsgeschehen könnte den Auftrieb des Teams aus der Tunica-Halle jedoch jäh stoppen. Am Montagnachmittag tagt der Arbeitskreis 2. Bundesliga. In einer Videokonferenz soll darüber beraten werden, ob der Spielbetrieb auch im November fortgesetzt wird. Da die Liga unter dem Dach der Volleyball-Bundesliga (VBL) organisiert ist und als Profisport zählt, wäre das möglich. „Es ist der Sport, den wir lieben, aber es ist eben nur ein Sport“, zeigte Poikela vorab Verständnis für etwaige Ausfälle. Vonseiten der VBL sind aber Signale zu vernehmen, dass es weiter gehen soll. Augenscheinlich, damit weitere Vereinspleiten verhindert werden, denn viele Teams verfügen über teure Import-Spieler, die weiter Gehalt kassieren würden, wenn in Liga eins und zwei Einnahmen ausbleiben. Beim USC gibt es derlei kostspielige Akteure nicht und auch ansonsten betreiben die Verantwortlichen keine wankelmütige Finanzplanung. Einzig die ansteigende Form aus dem vergangenen Spiel wäre ein Argument, um sofort weiterzuspielen.

Montag tagen die Zweitligisten über den Saisonfortgang

Hört man auf die Zwischentöne, so tendieren die Braunschweiger aber eher zu einer erneuten Pause, um die Gesundheit der Spieler zu schützen. Und auch dem verletzten Führungsspieler Johannes Gottschall (Reha nach Rücken-OP), der seine Mitspieler gegen Moers von der Bank aus unterstützt hatte, würde die vierwöchige Unterbrechung zugute kommen, um vielleicht doch noch in mehr Spiele einzugreifen als gedacht.

USC: Fröhlich – Poikela, Koch, Kolev, Grothe, Wolter, Rummel, Angele, Albers.