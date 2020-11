NBA-Champion LA Lakers will wohl Dennis Schröder holen

Der Montag könnte für Braunschweigs Sportgeschichte ein interessanter Tag werden. Denn offenbar scheint der beste Basketballer, der jemals in der Löwenstadt groß geworden ist, nämlich Dennis Schröder, einen weiteren Riesenschritt nach vorn zu machen in seiner Karriere. Es verdichten sich die Gerüchte, dass der 27 Jahre alte deutsche Nationalspieler, innerhalb der US-amerikanischen Profiliga NBA zu einem der größten und erfolgreichsten Teams der besten Liga der Welt wechselt.

Der amtierende NBA-Champion Los Angeles Lakers ist offenbar erneut stark an Schröder interessiert. Nach übereinstimmenden US-Medienberichten vom Sonntag soll der Spielmacher der Oklahoma City Thunder für den ersten Pick (Nummer 28) in der Spieler-Lotterie am Mittwoch eingetauscht werden.

Zweitbester Bankspieler der NBA

Nach Informationen von ESPN könnte der Deal bis Montagabend unserer Zeit perfekt gemacht werden. Schröder war nach der vergangenen Saison als zweitbester Bankspieler der NBA ausgezeichnet worden.

Der Braunschweiger, der als Alleingesellschafter die Geschicke seines Heimatvereins Löwen Braunschweigs lenkt, hatte in der vergangenen Woche im MagentaSport-Podcast das Interesse der Lakers um Superstar LeBron James in der vergangenen Saison bestätigt, einen Wechsel damals aber abgelehnt. „Aber ich wollte nie zu den Lakers, zu den Clippers oder zu den ganzen Namen, die meinen Agenten angerufen haben. Ich habe gesagt, dass mir die Organisation hier besser gefällt“, sagte der Point Guard und meinte mit hier natürlich Oklahoma. Nun könnte der Titelträger doch erfolgreich im Werben gewesen sein.

Seit 2013 in Nordamerika aktiv

Schröder wechselte vom Braunschweiger Bundesliga-Team 2013 nach Nordamerika zu den Atlanta Hawks. Fünf Jahre später folgte der Transfer nach Oklahoma. In der vergangenen Spielzeit erzielte er 18,9 Punkte im Schnitt und scheiterte in den Play-offs gegen die Houston Rockets mit 3:4 Siegen. Nun könnte es zum ultimativen Sprung ins Team des 17-fachen NBA-Meisters kommen.