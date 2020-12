Nach der Bundesligarunde 2020 war Schluss mit Formationstanzen bis zum Jahresende. Die Corona-Pandemie verhinderte weitere Großveranstaltungen. Und mit der Bundesliga soll es 2021 in diesem Sport wieder losgehen. Darauf einigten sich die Vereine und der Deutsche Tanz-Sport-Verband.

Aus Braunschweiger Sicht ist das Heimspiel des BTSC-Teams in der fünf Turniere umfassenden Serie sehr attraktiv. Denn das letzte und womöglich entscheidende Turnier für den Gesamtsieg wird am 29. Mai in der VW-Halle ausgetragen. Es geht um die frühzeitige Qualifikation für die Weltmeisterschaft, die auf den 4. Dezember 2021 verschoben wurde und ebenfalls in Braunschweig ausgetragen werden soll.

Wegen der unklaren Corona-Lage beginnt die Bundesliga-Runde 2021 nicht wie üblich gleich zum Jahresbeginn, sondern erst am 17. April in Nürnberg. Es folgen die Turniere in Ludwigsburg (24. April), Bocholt (8. Mai), Göttingen (15. Mai) und eben in Braunschweig. Der Meister qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft.