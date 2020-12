Querums Bogenschützen ärgert Verbandsposse

Eine knapp gehaltene E-Mail sorgte bei den Bundesliga-Bogenschützen des Schützenvereins Querum am Dienstag für Wut und Aufregung. Der Inhalt der Nachricht, die dieser Redaktion vorliegt: Die Videokonferenz in der am Abend eigentlich über den möglichen Fortgang der Spielrunde beraten werden sollte, wurde abgesagt. Außerdem war von einem Antrag der Vereine die Rede, der das Ziel hatte, die gesamte Saison abzusagen.

Die Querumer fielen aus allen Wolken. Mit ihnen hatte niemand über einen Abbruch geredet, geschweige denn hatten sie je von einem solchen Antrag gehört. Von da an setzte sich eine Telefonkette in Bewegung. Ligaleiter Reinhold Ruhl erfuhr erst von den Braunschweiger Schützen, dass über die Liga-Fortsetzung abgestimmt werden sollte. Bis in die späten Abendstunden versuchten SV-Geschäftsführer Thorsten Wendt und seine Mitstreiter, die Absage der Videokonferenz rückgängig zu machen. Vergeblich. Zwar hatte der Deutsche Schützenbund in Aussicht gestellt, die Vereinsvertreter nach der Absage doch noch kurzfristig virtuell zusammenzutrommeln, aber das gelang so kurzfristig nicht mehr. Was am Abend blieb, waren die Fragezeichen. Denn eigentlich wollen die SV-Sportler um Trainer Hubertus von Schilling antreten. Sie sehen auch die Möglichkeit, in Fernwettkämpfen zu schießen, oder Doppelwettkämpfe im neuen Jahr durchzuführen.

Schützenbund gibt Entwarnung

Leichte Entwarnung kam am Mittwochmorgen vom Dachverband (DSB). Die Wettkämpfe für Dezember und Januar seien zwar abgesagt, wie es danach weitergeht, sei aber noch völlig offen, der Antrag zunächst zurückgezogen. Zwei Wettkämpfe benötigt es laut Ausschreibung, damit überhaupt ein Finale zustande kommt. Viele Vereine dürfen nicht trainieren. Und wenn sie antreten sollen, wollen sie mindestens zwei Wochen im voraus üben dürfen. Auch deswegen wurde vom Vereinsvertreter der Süd-Gruppe in Absprache mit dem Vereinsvertreter der Nordgruppe der Antrag vorgebracht, der in Querum für Missstimmungen sorgte. Denn laut Aussage des DSB habe der Vertreter aus dem Norden, der Trainer des SV Dauelsen Andreas Hehenberger, mit allen Vereinen gesprochen, die Querumer allerdings trotz mehrmaligem Versuch schlicht nicht erreicht.

Querums Vorstand verweist auf Kontaktmöglichkeiten

„Keiner von uns hatte Kenntnis über solch einen Antrag“, ärgert sich Wendt auch noch tags darauf. „Ich finde es unsportlich. Bei uns sind gestern die Emotionen hochgekocht. Wie das abgelaufen ist, war nicht in Ordnung.“ Und noch viel wichtiger: „Niemand hat versucht, uns zu erreichen. Wir sind über die verschiedensten Kanäle erreichbar.“ In der Tat sind auf der Webseite des Schützenvereins die Kontaktdaten hinterlegt, es gibt einen Facebook- und sogar einen Instagram-Kanal. Aber nicht einmal eine Mail mit der Anfrage sei bei den Verantwortlichen eingegangen. Das ärgert die Braunschweiger maßlos, zumal die Vereine anschließend wiederum davon in Kenntnis gesetzt wurden, dass sich die Vereinsvertreter mit der Sportleitung der Liga doch am vergangenen Dienstag ausgetauscht haben. Diese Mitteilung kam auch bei Thorsten Wendt an. Per Mail.