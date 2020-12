Volker Ernst konnte die Lage, in der sich die Zweitliga-Volleyballer des USC Braunschweig befinden, nicht anders beschreiben: „Für uns ist das bescheuert“, sagte der Vereinspräsident, dem man anmerkt, dass die unklare Lage ihn und die anderen Verantwortlichen zunehmend aufreibt.

Am Mittwochabend hatte es erneut eine Videokonferenz gegeben. Ernst hoffte auf Antworten. Die blieben aber aus. Der USC bleibt die einzige Mannschaft der 2. Bundesliga der Männer, die nicht trainieren darf und somit auch nicht spielen muss. Auch Ligakonkurrent VV Humann Essen spielt nicht – allerdings freiwillig. Das Team, das ebenfalls im Tabellenkeller steht, findet Spiele zu Zeiten eines Lockdowns unverantwortlich, tritt deshalb nicht an – und nimmt auch Strafen in Kauf.

USC Braunschweig wünscht sicht Lösung

Die muss der USC nicht befürchten. Eine Gefahr eines Lizenzentzugs besteht in gegenwärtiger Lage nicht. Wie es für die Braunschweiger weitergehen kann, will die Volleyball-Bundesliga erst in den kommenden Tagen beraten.

Eine Wildcard für die nächste Saison, die alle Abstiegs- und Existenzsorgen beseitigen würde, wurde zunächst vom Tisch gewischt. Und diese Lösung wäre auch nicht die erste Wahl von Volker Ernst: „Wir wollen den sportlichen Wettbewerb.“ Allerdings kann man aus Sicht des USC gerade eher von Wettbewerbsverzerrung die Rede sein. Bis Weihnachten haben die Braunschweiger rund sieben Spiele verpasst. Im schlimmsten Fall müssen sie von Februar an 19 Partien mit Doppelspieltagen nachholen. Für eine Mannschaft mit vielen Berufstätigen wäre das eine Katastrophe. Und eigentlich wäre eine neue Saisonvorbereitung vonnöten. „Dann wäre Abmelden günstiger“, sagt Ernst niedergeschlagen. Doch der USC will weitermachen. Aber er hat zunehmend Probleme, seine Sportler zu motivieren. US-Neuzugang Bobby Kolev hat seinen Vertrag schon aufgelöst. Er wollte Volleyball spielen, träumt von einer Profi-Karriere, aber ohne Training sieht er sich zurückgeworfen.

Nachverpflichtungen im Januar nach Kolev-Abgang möglich

Nachverpflichten können die Volleyballer im Januar. Nur womit sollen sie locken, wenn nicht gespielt wird? „Uns muss ein Szenario von der Liga aufgezeigt werden. Sonst spielen wir gegen Teams, die voll im Saft stehen, trainieren durften und ihre Punkte gesammelt haben“, sagt Ernst. Bislang hat ihm die Liga nur aufgetragen, Termine für Nachholspiele zu suchen. Das ist angesichts der unklaren Pandemie-Lage ebenso frustrierend wie die Aussicht auf die nächsten Wochen.