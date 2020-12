Sechs Großvereine machen gemeinsame Sache

Eines steht für die Sportvereine nicht nur in unserer Region schon jetzt fest: Nach dem Corona-Jahr 2020 wird es auch nach dem Jahreswechsel nicht unbeschwert weitergehen. Das Virus wird die Klubs weiter stark beschäftigen, was nicht ohne Folgen bleiben dürfte. Viele Vereine klagen schon jetzt über Mitgliederschwund und finanzielle Probleme. Sechs Vereine bündeln deshalb jetzt die Kräfte in einem Bereich, der schon seit einiger Zeit eine der wenigen Nischen für Leistungsangebote darstellt: Online-Kurse.

Den digitalen Zusammenschluss haben der MTV Braunschweig, der VfL Wolfsburg, der MTV Wolfenbüttel, der VfL Lüneburg, Hannover 96 und Eintracht Hildesheim vollzogen. Die Klubs beglücken ihre insgesamt rund 43.000 Mitglieder kurz vor Weihnachten mit einem Rundum-Onlinepaket, das mehr als 150 Live-Kurse und Bewegungsstunden pro Woche beinhaltet. Der Wohnzimmerteppich wird somit zur Sportmatte – dieses Motto gilt bereits ab dem heutigen Donnerstag, wenn das Angebot freigeschaltet wird. Der Zutritt erfolgt über die Internetseiten der beteiligten Vereine.

So viele Angebote kann ein Verein allein nicht bieten

Beim MTV Braunschweig mussten die Verantwortlichen nicht lange über die erst vor wenigen Wochen aufgekommene Idee nachdenken. „Eine solche Fülle an Angeboten kann ein einzelner Verein nicht bieten. So ergänzen sich die Vereine mit ihren Angeboten sehr gut“, erläutert MTV-Geschäftsführer Jörg Diekmann. Dass die Klubs unterschiedlich viele Leistungen einbrächten, sei kein Problem, so Diekmann. Die Vereine kooperierten bereits seit Jahren auf verschiedenen Gebieten. Der MTV selbst hat sein Online-Angebot erst kürzlich deutlich erweitert und kann einige spezielle Kurse in die Kooperation mit einbringen. „Wir haben beispielsweise im Bereich Yoga ein sehr breitgefächertes Angebot mit speziellen Ausrichtungen“, sagt er.

Beim MTV Wolfenbüttel ist es beispielsweise der Bereich „Jumping Fitness“, der nun auch für Mitglieder der anderen Vereine offen stehen soll. Das ist eine Fitnessvariante auf dem Trampolin. „Ab Januar planen wir, auch Step-Aerobic anzubieten“, sagt der Vorsitzende Klaus Dünwald. Täglich habe der Vereine eine Live-Schalte im Angebot. Derzeit bietet der Verein auf seiner Homepage zudem eine Adventskalender-Challenge an: Wer eine bestimmte Übung am häufigsten zu wiederholen vermag, gewinnt einen Preis. Auch für Kinder verstecken sich hinter den Türchen kleine Videoclips zum Fithalten.

„Online-Formate sind der richtige Weg“

„Für alle Vereine ist das gerade eine schwere Zeit“, sagt Dünwald. Die Mitglieder nur mit Newslettern zufrieden stellen zu können, funktioniere nicht. Deshalb seien Online-Formate der richtige Weg. „Diese dann sogar noch zu sechst in einen Topf zu werfen, ist eine gute Sache“, meint der Vorsitzende.

Genauso sehen es auch die Verantwortlichen beim VfL Wolfsburg. „Bislang hat jeder sein eigenes Ding gemacht. Durch unseren regelmäßigen Austausch hat sich jetzt eine neue Idee ergeben“, sagt VfL-Geschäftsführer Stephan Ehlers. Letztlich hätten alle Klubs während der Pandemie die gleichen Probleme zu bewältigen. Das zusammen anzugehen, sei der beste Weg, so Ehlers. Konkurrenzgedanken gebe es nicht, stattdessen helfe man sich gegenseitig. „Wenn es in einem Verein eine gute Idee gibt, wird die an die anderen fünf Klubs weitergegeben“, berichtet der Geschäftsführer. Nur einige Online-Angebote, die unter anderem auch nur dem sozialen Austausch dienten, blieben nach wie vor ausschließlich den VfL-Mitgliedern vorbehalten.

Gesundheitskurse, Tanzen und Rollkunstlaufen

Gesundheitskurse,Wirbelsäulengymnastik, Seniorensport, Tanzen, Ballett, Zumba, Yoga, Pilates, Rollkunstlauf – das Spektrum der Angebote ist dank des Zusammenschlusses groß. Die Vereine vertrauen dabei darauf, dass nur offizielle Mitglieder regelmäßig teilnehmen. Aber auch Reinschnuppern ist erlaubt. Schließlich heißt gerade in diesen schwierigen Zeiten jeder der Beteiligten Neueinsteiger auf das Herzlichste willkommen.