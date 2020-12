Muss Eintracht Braunschweig bald in Hannover spielen?

Nach ihrem herbeigesehnten verspäteten Saisonauftakt mit Siegen in Opladen und Osnabrück sind die Zweitliga-Basketballerinnen von Eintracht Lionpride schon wieder ausgebremst worden. Freitag sollte es in Göttingen und am Sonntag in Düsseldorf weitergehen. Doch nun ist erst einmal definitiv länger Pause. Die Liga hat den Spielbetrieb wegen der zunehmend negativen Pandemieentwicklung trotz einer umfangreichen Corona-Teststrategie vorübergehend bis zum 10. Januar unterbrochen.

Zweite Liga setzt bis Januar aus

Betroffen sind die Spieltage acht bis zehn und mögliche Nachholspiele. „Die Entscheidung der Liga ist natürlich aus gesundheitlichen Gründen und zur Wahrung der Wettbewerbsgleichheit nachzuvollziehen“, sagt Eintrachts Vereinsmanager Sven Rosenbaum. Einige Teams haben bereits fünf Partien ausgetragen, Marburgs Talentschmiede hat noch gar keine Begegnung bestritten. Die Schere hätte also noch weiter auseinander gehen können.

Die Vereine wurden in die Entscheidung der Liga allerdings nicht einbezogen. Das war auch vorige Spielzeit beim Saisonabbruch im Frühjahr der Fall. Die erste Bundesliga wird hingegen fortgesetzt.

Eintracht fürchtet Rückforderungen von Sponsoren

Die Stadt Braunschweig wird laut Rosenbaum wohl auch im Januar – wie seit Anfang November – kein Mannschaftstraining und Punktspiele in Braunschweiger Hallen erlauben, ausgenommen die Löwen-Männer in der Volkswagen Halle. „Daraus resultierende Rückforderungen von Sponsoren könnten die Basketball-Abteilung in erhebliche Schwierigkeiten bringen“, verdeutlicht Rosenbaum. Die Corona-Hilfen und Kurzarbeit seien nur ein schwacher Trost. Man überlege daher, die Heimspiele auch auswärts zu spielen oder als Eintracht Lionpride in Hannover auszutragen. „Das kann aber nicht im Sinne aller Beteiligten sein“, so der Manager.

Anfang des Jahres soll laut Liga-Geschäftsführer Philipp Reuner eine Neubewertung der Situation erfolgen. Ziel sei, dass der Spielbetrieb zum Wochenende 16./17. Januar wieder aufgenommen werden kann. Darauf hofft auch Lionpride-Coach Christian Steinwerth. „Es ist ja kein Abbruch der Saison. Wir bleiben positiv und hoffen, dass es Mitte Januar weitergeht.“

Auslands-Profis fliegen über die Feiertage heim

Die Spiele vom Wochenende sollten seinem Aufgebot den nötigen Rhythmus bringen, den sich die Kontrahenten im Teamtraining aneignen können. Dies ist nämlich in allen anderen niedersächsischen Standorten bislang erlaubt. Stattdessen wird Steinwerths Aufgebot nun weiterhin Individualtraining absolvieren, bis 20. Dezember.

Dann sind die Sporthallen über die Festtage in der Löwenstadt ohnehin geschlossen. Die routinierte italienische Flügelspielerin Arianna Zampieri und US-Spielmacherin Sydney Kopp – mit 22.5 Punkten im Schnitt Topwerferin der Löwinnen – werden über die Festtage in ihrer Heimat weilen. Nach der aktuellen Verordnung dürfen sie wieder einreisen, müssen dann aber in Quarantäne, bevor sie wieder ins Training einsteigen. Die noch verletzten Flügelspielerinnen Lina Falk und Melody Haertle sollen im neuen Jahr wieder mitmischen können. So gesehen kommt die Spielpause nicht ganz ungelegen.

