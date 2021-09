Basketball, zweite Bundesliga Lionpride-Ass Lina Falk startet mit EM-Silber in die neue Saison

Lionpride-Basketballerin Lina Falk im Trikot des Deutschen Nationalteams mit dem sie im September in Portugal EM-Silber im 3x3 gewonnen hat und ins Allstarteam berufen wurde.

Braunschweig. Die Basketballerin von Eintracht Braunschweig hat in den vergangenen Wochen WM, EM und Mini-EM gespielt. Nun will die 17-Jährige in die erste Liga.