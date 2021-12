MTV Braunschweig verliert ohne Karaula gegen Vinnhorst

So deutlich haben die Drittliga-Handballer des MTV schon lange nicht mehr verloren. Beim 21:34 (13:18) gab es beim Tabellenführer TuS Vinnhorst nichts zu holen. Die roten Löwen hoffen nun, am Samstagabend gegen die Bundesliga-Reserve des SC Magdeburg wieder punkten zu können. Denn es war die zweite Niederlage in Folge. Den direkten Klassenerhalt schaffen die Teams bis einschließlich Tabellenrang sechs. Diesbezüglich sieht es weiterhin gut aus für die Braunschweiger.

Vinnhorst ist dem MTV Braunschweig überlegen

380 Zuschauer verfolgten die Begegnung im Hannoveraner Stadtteil. „Vinnhorst war in allen Belangen besser, das muss man eindeutig so sagen“, berichtete Coach Volker Mudrow. Ihm fehlte Marko Karaula. Der Kroate war bereits im vorigen Spiel gegen Bernburg umgeknickt und wurde daher vorsichtshalber geschont. Wenn alles gut läuft, kann er im kommenden Spiel wieder dabei sein. Dem MTV fehlten nicht nur die kämpferischen Qualitäten des Allrounders, sondern auch rund sieben Tore im Schnitt. Karaula ist schließlich der drittbeste Werfer der Liga.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Immerhin konnte nach vielen Monaten Verletzungspause Artjom Antonevitch 25 Minuten mitwirken. Er überzeugte mit drei Toren. Das erste verbuchte er zum 5:8, das zweite zum 8:12, und seine dritten Treffer erzielte er nach dem Seitenwechsel zum 18:27. Auf ihm ruhen Hoffnungen. Topfit dürfte der frühere Junioren-Nationalspieler eine erhebliche Verstärkung werden.

MTV-Trainer Mudrow: Mund abwischen und weiter geht es

Bis zum 3:4 waren die Gäste ordentlich im Spiel. Nach 18. Minuten hieß es bereits 5:11 aus Braunschweiger Sicht. Beim 10:13 kam noch einmal Hoffnung auf. Doch die Vinnhorster Offensive war kaum zu stoppen. Vor allem Falk Kolodziej stellte den MTV vor Probleme. Er kam auf 13 Tore. Sieben erzielte der Ex-Zweitligaspieler bei acht Versuchen am Siebenmeter-Punkt . Der MTV konnte hingegen überhaupt nur einen Siebenmeter herausholen. Beim 27:17 für die Gastgeber (43. Minute) war alles entschieden. „Mund abwischen und weiter geht’s“, war für Mudrow die Niederlage sofort abgehakt.

MTV: Stefanic, Suilmann – Philipp Krause 7 (1/1 Siebenmeter), Pieles 4, Radjenovic 3, Antonevitch 3, Friedhoff 1, Mühlenbruch 1, Wolters 1, Schmidt 1, Johannes Krause, Derderding, Giese, Kanning.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de