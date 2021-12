Braunschweigs US-Boy Dimke liebt das frische deutsche Brot

Seit Sommer spielt Wyatt Dimke für den USC Braunschweig. Der US-Amerikaner lief zuvor als Student für die McKendree University im Bundesstaat Illinois auf. Mit seinem aktuellen Team steht der großgewachsene Mittelblocker auf Platz acht der Tabelle in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord. Vor dem Heimspiel gegen VC Bitterfeld-Wolfen sprach der 23-Jährige über sein Leben in der Löwenstadt, seine Ziele mit dem Team und das Essen in Deutschland.

Wyatt Dimke, warum haben Sie sich im Sommer für einen Wechsel zum USC entschieden?

Ich habe mich auch für den USC entschieden, weil ich gern nach Deutschland wollte. Die Leute sprechen hier meistens gutes Englisch. Und das hat mir den Start erleichtert. Außerdem habe ich mit Coach Antti Poikela gesprochen, bevor ich hier hergekommen bin. Ich mag die Pläne, die er mit dem Team hat.

Was denken Sie über die Leistungen der Mannschaft in der laufenden Saison?

Die war bislang ein bisschen unbeständig, aber wir haben auch gesehen, dass wir jeden Gegner schlagen können, wenn wir unser bestes Volleyball spielen.

Am Wochenende geht es im Heimspiel gegen Bitterfeld. Was erwarten Sie?

Ich bin mir nicht sicher, wie der Gegner auftreten wird. Aber wenn wir unseren Fokus auf uns legen und so spielen, wie wir uns das vorgenommen haben, können wir sie schlagen.

Wo sehen Sie Ihre Stärken als Volleyballer?

Das sind ganz sicher meine physischen Fähigkeiten, im Speziellen meine Sprungkraft. Außerdem versuche ich mit meiner positiven Einstellung in die Spiele zu gehen. Ich gebe nie auf.

Wie haben Sie sich im Team eingelebt und wie nehmen Sie den Zusammenhalt wahr?

Das Team hat mich von Beginn an sehr offen aufgenommen. Für mich fühlt es sich gut an, für Braunschweig zu spielen. Ich passe hier rein. Und der Teamgeist ist sehr gut, wir verstehen uns auch alle ganz gut.

Wann haben Sie mit dem Volleyballspielen begonnen?

Ich habe mit dem Spielen begonnen, als ich 17 Jahre alt war. Männer-Volleyball ist in den USA nicht so populär. Also konnte ich nicht spielen, bis ich mit der Highschool fast fertig war.

Was möchten Sie mit dem USC erreichen?

Mit dem Team würde ich mich gern in der Spitze der Liga festsetzen. Ich glaube, das Potenzial dafür haben wir. Und es würde mir wirklich Freude machen, wenn uns das gelingt.

Was machen Sie, wenn Sie nicht gerade für den USC Volleyball spielen?

Wenn ich nicht Volleyball spiele, arbeite ich an meiner Fitness. Ich genieße es, Gewichte zu stemmen. Außerdem schaue ich gerne Filme, am liebsten lustige oder auch Fernsehshows.

Sie sind aus den USA nach Europa gekommen, um hier Volleyball zu spielen. Was wollen Sie als Sportler erreichen?

Ich möchte der beste Spieler werden, der ich sein kann, möchte so viele Spiele gewinnen, wie möglich. Ein anderes meiner Ziele hat nichts mit Volleyball zu tun. Ich möchte andere Kulturen kennenlernen als die, die ich aus den USA kenne. Der Volleyball hilft mir aber sicher dabei.

In Deutschland erwartet Sie auf jeden Fall anderes Essen als in der Heimat. Haben Sie sich schon daran gewöhnt?

Ich war relativ überrascht über das Essen hier. Überrascht, weil es ziemlich ähnlich zu dem ist, was ich aus den USA kenne. Viele Gerichte sind identisch und auch die Einkaufsmöglichkeiten unterscheiden sich nicht groß von dem, was ich von zu Hause kenne. Aber ich mag das frisch gebackene Brot hier in all seinen Formen. In den USA essen wir für gewöhnlich eher Sandwiches. Ich habe gesehen, ihr nennt das hier in Deutschland Toast.

USC Braunschweig – VC Bitterfeld-Wolfen, Samstag, 19.30 Uhr, Tunica-Halle.

