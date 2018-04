RSV-U19 wird im Halbfinale zur DM Dritter

Die U19 des RSV Löwe Gifhorn und fünf weitere Mannschaften kämpften am Samstag in Gärtringen um den Einzug in das Turnier um die Deutsche Radball-Meisterschaft. Mit Platz 3 verpassten Louis Lehrach und Maik Brandes aus der Mühlenstadt letztlich knapp die Qualifikation. ...